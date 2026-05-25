Шесть детей пострадали в ДТП в Иркутске и районе за прошедшую неделю. Фото: Госавтоинспекция Иркутска и района

За прошедшую неделю на дорогах Иркутска и района произошло 26 ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, в них получили травмы 19 взрослых и шесть детей. Еще три человека - погибли.

- Среди аварий зафиксированы девять столкновений транспортных средств, семь наездов на пешеходов, два опрокидывания транспортного средства и четыре съезда с дороги, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Также автомобилисты по одному разу наехали на препятствие и велосипедиста. С 18 по 24 мая 2026 года на дорогах зафиксировали 171 автоаварию, в результате которых было повреждено 313 транспортных средств.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Черемховском районе водитель автомобиля Jaecoo погиб, въехав в дорожный знак.