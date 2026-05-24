В Черемховском районе водитель автомобиля Jaecoo погиб, въехав в дорожный знак. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Утром 24 мая на трассе «Михайловка Берёзовый» вблизи посёлка Михайловка случилось трагическое дорожно транспортное происшествие. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

По предварительным данным, 20 летний водитель автомобиля «Jaecoo» не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и наехала на стойку дорожного знака. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося. Они осматривают место ДТП, фиксируют все детали и устанавливают факторы, которые могли привести к трагедии.

Напомним, в Иркутской области за 22 мая 2026 года случилось сразу три ДТП с участием несовершеннолетних. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, в поселке Молодежный Иркутского района 15-летний подросток на квадроцикле сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе.