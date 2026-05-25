Работникам строительной компании в Иркутске выплатили долги по зарплате

В Иркутске сотрудники строительного предприятия получили задержанную заработную плату и компенсацию за ее задержку. Общая сумма выплат превысила 740 тысяч рублей.

- Прокуратура проверила исполнение трудового законодательства и выявило серьёзное нарушение: у предприятия, занимающегося строительными и ремонтными работами, образовалась задолженность перед сотрудниками, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Работодатель длительное время не предпринимал шагов, чтобы восстановить трудовые права работников и перечислить положенные по закону выплаты. После вмешательства надзорного органа работодатель полностью погасил долги перед работниками — им не только перечислили задержанную зарплату, но и выплатили компенсацию за период просрочки.

