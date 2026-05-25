За год в Иркутской области стало больше увольнений Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области наблюдается превышение числа увольнений над приёмами на работу. По данным Иркутскстата, за прошедший год на крупные и средние предприятия региона было принято 172 тысячи человек, тогда как число оформленных увольнений достигло 180,8 тысячи.

- Наиболее высокая текучесть кадров зафиксирована в добывающей промышленности, строительстве и гостинично ресторанном бизнесе, - уточнили в пресс-службе Иркутскстата.

За последние три месяца 2025 года в этих отраслях уволился каждый пятый работник. На конец прошлого года в регионе оставалось около 33 тысяч вакантных рабочих мест. Помимо приёмов и увольнений, кадровики оформляют ежегодные отпуска, отпуска без сохранения заработной платы и режимы неполной занятости. На конец года в таком режиме трудились более 21 тысяч сотрудников.