Жители Иркутской области отдали мошенникам более 21 миллиона рублей за выходные

Мошенники выманили у жителей Иркутской области свыше 21 миллиона рублей за выходные. Среди пострадавших - 91-летний пенсионер, который потерял более 4,5 миллиона рублей. Аферисты представились сотрудниками Следственного комитета, убедили сибиряка в угрозе потери сбережений и вынудили перевести деньги на «безопасный счёт».

- Таким же способом обманули 64-летнюю жительницу Усть Илимска: поверив лжесотрудникам службы безопасности банка, она лишилась более 4 миллионов рублей, - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе МВД Приангарья.

Ещё двое жителей пострадали из за попыток купить автомобили из Европы. 31-летняя женщина из Братска, увидев в мессенджере рекламу услуг по подбору и доставке машин, перевела лжепродавцам более одного миллиона рублей, но так и не получила товар.

А мужчина из Нижнеудинска переводил деньги частями: за таможенное оформление, стоимость авто, страховку и в итоге потерял более двух миллионов рублей. Автомобиль на таможне не обнаружился, а продавец исчез.