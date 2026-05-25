В Бурятии осудили директора и пекаря после массового отравления строителей

В Бурятии суд вынес приговор директору коммерческой организации и пекарю. Из за их действий произошло массовое отравление людей, а один человек погиб. Всё случилось в посёлке Северомуйск - там кормили работников компании, которые строили Северомуйский тоннель. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

- С июня 2024 по март 2025 года руководитель компании нанимал сотрудников без оформления трудовых договоров. Он не организовал для них обучение и медосмотры, а также не обеспечил безопасные условия работы в сфере общепита. Всего так привлекли 17 человек, - пояснили в ведомстве.

В начале марта 2025 года пекарь, которая сама была носителем сальмонеллы, использовала для приготовления еды испорченные продукты. Из за этого готовая пища оказалась заражена. В результате отравились 36 строителей. У многих диагностировали сальмонеллёз. Один из пострадавших умер.

Директора приговорили к трём годам лишения свободы и обязали выплатить штраф 300 тысяч рублей. Пекарю назначили два года лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.