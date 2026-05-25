В Иркутске у «Дома Кино» столкнулись два маршрутных автобуса. Как стало известно из социальных сетей, ДТП произошло на остановке «Дом Кино». Очевидцы рассказывают, якобы водитель автобуса №3 резко затормозил перед пешеходным переходом, после чего его «догнал» попутный №80.

По словам очевидцев, до аварии оба автобуса ехали «наперегонки» от остановки «Институт микрохирургии глаза». На фото из социальных сетей видно, что у автобуса №80 разбито лобовое стекло и дверь.

В ГУ МВД по Иркутской области корреспонденту КП-Иркутск сообщили, что все подробности выясняются. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 27 мая в центре областного центра изменится схема движения общественного транспорта. Это связано с празднованием Курбан байрама у Иркутской соборной мечети.