27 мая в центре Иркутска изменится схема движения общественного транспорта.

Утром 27 мая 2026 года, с 3:00 до 8:30, в центре Иркутска введут ограничения для общественного транспорта. Это связано с празднованием Курбан-байрама у Иркутской соборной мечети. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, после улицы Карла Либкнехта автобусы №3, 20, 42, 43, 80 будут проходить через улицы Тимирязева, Партизанскую, Советскую, а затем продолжат движение по своим обычным путям. Остановка «Площадь декабристов» будет отменена, вместо нее появится новая остановка Завод «Эталон».

Автобусы № 5к после Партизанской свернут на Советскую и продолжат движение по своему маршруту. Автобус №4к после улицы Тимирязева проследует по улицам Партизанская, Софьи Перовской, а затем снова по Партизанской. Пассажирам, следующим из предместья Рабочего, нужно будет выйти на остановке «Центральный рынок» маршрута №5к. Автобус №44 после улицы Дзержинского будет следовать по улицам Октябрьской Революции, Фридриха Энгельса, переулку Милицейский, улицам Красногвардейская и Подаптечная. Маршрут №81 после улицы Карла Либкнехта будет направлен по улицам Тимирязева, Софьи Перовской, Байкальской.

- Также ограничение распространяется на автомобилистов, - уточняется в уведомлении.

На это время будет закрыто движение по улице Карла Либкнехта - на участке от улицы Тимирязева до улицы Подгорной.

