НовостиПроисшествия25 мая 2026 5:06

На трассе под Иркутском в ДТП погиб непристегнутый пассажир

24 мая водитель Toyota Cepter выехал на встречку и врезался в ограждение
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Авария произошла на объездной Иркутска на трассе Р-255 «Сибирь». 29-летний водитель, двигаясь со стороны Шелехова, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в дорожное ограждение.

- В результате ДТП 45-летний пассажир скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Установлено, что на момент аварии мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства, включая состояние водителя и соблюдение скоростного режима.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию. Использование ремней безопасности обязательно как для водителя, так и для пассажиров.