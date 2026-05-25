В Бурятии задержали студентов, которые помогали мошенникам обманывать семьи

Полицейские Бурятии задержали троих студентов из Иркутска в возрасте 19 и 22 лет, которые обналичивали деньги, украденные мошенниками. Недавно благодаря их «помощи» семьи из Бурятии и Сочи лишились 4,5 миллиона рублей.

- Парни скупали у «дропов» банковские карты, получая полный контроль над счетами. Затем в закрытых чатах мессенджеров они предлагали свои услуги другим аферистам, в частности готовые «свободные» счета для перевода украденных средств, - сообщает издание «Номер один» со ссылкой на пресс-службу полиции республики.

Когда жертвы переводили деньги, подозреваемые снимали наличные в банкоматах и через криптообменники отправляли их кураторам, оставляя себе процент за работу. В полиции уточнили, что на эту схему попалась семья из Северобайкальска, потерявшая более 4 миллионов, а также жительница Сочи и ее 487 тысячи рублей. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой», а студентов заключили под стражу.