НовостиОбщество25 мая 2026 8:00

Пьяного дебошира сняли с рейса в аэропорту Иркутска

46-летний пассажир вёл себя агрессивно и матерился на других людей
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Иркутска представитель авиакомпании вызвал полицию на стоянку самолёта, который готовился вылететь в Читу. Причина - неадекватное поведение одного из пассажиров.

Прибывшие транспортные полицейские обнаружили, что житель Забайкальского края находится в состоянии опьянения, агрессивен и выражается нецензурно в адрес других пассажиров. Авиаперевозчик отказал дебоширу в дальнейшем проезде.

- В отношении нарушителя составлены административные протоколы по статьям "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Мелкое хулиганство", - сообщили в транспортной полиции Прибайкалья.

Там же добавили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Нарушителя доставили в дежурную часть.