В Иркутской области предотвратили оборот некачественного сливочного масла

Специалисты Россельхознадзора отобрали пробу сливочного масла «Крестьянское» в одном из социально значимых учреждений Иркутской области. Лабораторные исследования показали: продукция не соответствует требованиям по составу - обнаружены масла и жиры растительного происхождения.
Надзорное ведомство предписало производителю проверить информацию и при подтверждении разработать программу по предотвращению возможного вреда. В установленный срок компания не представила ни результатов проверки, ни программы.
- 19 мая принято решение прекратить действие декларации о соответствии. Организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.