НовостиОбщество25 мая 2026 8:40

В Иркутской области предотвратили оборот некачественного сливочного масла

В составе нашли растительные жиры, а производитель проигнорировал требование ведомства
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Россельхознадзора отобрали пробу сливочного масла «Крестьянское» в одном из социально значимых учреждений Иркутской области. Лабораторные исследования показали: продукция не соответствует требованиям по составу - обнаружены масла и жиры растительного происхождения.

Надзорное ведомство предписало производителю проверить информацию и при подтверждении разработать программу по предотвращению возможного вреда. В установленный срок компания не представила ни результатов проверки, ни программы.

- 19 мая принято решение прекратить действие декларации о соответствии. Организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.