В Иркутской области владельцы кур и кроликов должны промаркировать животных

В личных подсобных хозяйствах области официально зарегистрировали почти 4 тысячи кроликов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Служба ветеринарии Приангарья напоминает, что до 1 сентября 2026 года всем владельцам личных подсобных хозяйств нужно завершить маркировку и учет домашней птицы и кроликов, если их больше десяти штук. Оленей придется регистрировать независимо от количества.

- Электронный учет и маркировка сельхозживотных с последующим занесением данных в национальную систему учета «Хорриот» позволит оптимизировать проведение профилактических мероприятий, анализировать эпизоотическую ситуацию и отслеживать животных для обеспечения ветеринарной и продовольственной безопасности в регионе, - пояснил замруководителя госветслужбы Иван Лобыцин.

Пока в личных подсобных хозяйствах области официально зарегистрировали только 176 оленей, почти 4 тысячи кроликов и около 29 тысяч домашней птицы. Остальных предстоит поставить на учет. Для этого нужно обратиться в государственную ветеринарную службу по месту жительства. За нарушение правил маркировки грозят штрафы: для граждан до тысячи рублей, для должностных лиц до пяти тысяч, для организаций до двадцати тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что 24-летняя студентка погибла на глазах подруг, отдыхая на Белых скалах. Читайте подробности.