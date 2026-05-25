Хотела сделать фото на память, но ушла в вечность: 24-летняя студентка погибла на глазах подруг, отдыхая на Белых скалах

24-летняя студентка сорвалась со скалы на глазах подруг в Иркутской области. Фото: телекомпания Феникс/ СУ СКР по Иркутской области.

«Вчера, 24 мая 2026 года, ушла из жизни моя девочка. Моя хорошая...», - такое полное боли сообщение опубликовала жительница города Усолья-Сибирского, что в 85 километрах от Иркутска.

На фотографии - родственница женщины. Молодая девушка с голубыми глазами погибла во время отдыха с подругами, которых у нее было много. Мария (имя изменено - прим. Ред.) навсегда запомнится душой компании. Веселая, яркая и отзывчивая. У нее было множество планов на жизнь, но судьба распорядилась иначе.

О подробностях трагедии - в материале КП-Иркутск.

Согласно материалам СК, в минувшее воскресенье Мария с приятельницами поехала на природу. В тот день наконец-то потеплело после снегопада и порывистого ветра. Девушки хотели погулять на свежем воздухе и выбрали Белые скалы в селе Халмушино. Добраться туда из Усолья-Сибирского можно было за полчаса, да и виды завораживающие. Эти скалы считаются памятником природы Иркутской области, поэтому отдыхающие из близлежащих сел и городов - дело привычное.

- Сфотографируй меня!

Примерно после таких слов Мария забралась на высокий скальный выступ. Она была далеко не из боязливых: любила машины, скорость, экстрим и путешествия. Одна из подруг сделала для Маши несколько фото с красивым живописным видом на реку и лес. Кто знает, может, сложись все немного иначе, эти кадры вновь бы дополнили страницу девушки в соцсетях...

- Во время спуска произошел обвал грунта, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - В результате чего девушка упала со скалы высотой около 100 метров.

Один неверный шаг и огромная отвесная скала практически не оставила шансов выжить. Подруги были в ужасе, но надеялись, что Маша уцелела. Кто именно вызвал медиков - неизвестно. Еще некоторое время пострадавшая была жива, но по пути в больницу ее сердце остановилось в машине скорой помощи. Врачи не смогли ее спасти.

Согласно соцсетям Марии, ее жизнь была очень насыщенной. Девушка училась на выпускном курсе в университете Иркутска, в этом году вернулась с отдыха из-за рубежа, часто проводила время с близкими подругами и выкладывала совместные фото и видео в Сеть. Правоохранители уже разбираются в случившемся.

- Следственным отделом по горду Усолье-Сибирское СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», по факту гибели 24-летней девушки.

Наказание по статье предусматривает: исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. Кто должен был обеспечивать безопасность на скалах - предстоит выяснить. Следователи уже работают с очевидцами трагедии.

Тем временем стало известно о дате и месте прощания с погибшей. В последний путь студентку проводят в родном городе 27 мая. Знакомых и друзей приглашают проститься с ней в 15:00 в ритуальном зале по улице Менделеева.

Напомним, похожая трагедия произошла летом 2024 года в Братске. 18-летняя девушка вместе с друзьями отдыхала на берегу водохранилища. Заодно компания молодых людей решила подняться на мыс Бык. Когда девушка оказалась у края, земля буквально ушла из-под ее ног. Она не издала ни единого звука и сорвалась с высоты 30-ти метров. Через несколько часов следователи сообщили родителям, что их дочери больше нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Муж бережно обнимает беременную жену. Это их последнее фото вместе, спустя считанные часы супруг погиб на глазах любимой. (Подробности)

Сибирячка подслушала разговор и поняла – подруга в страшной опасности: мошенники едва не выманили более 4 млн рублей. (Подробности)