Сибирячка подслушала разговор и поняла – подруга в страшной опасности: мошенники едва не выманили более 4 млн рублей

В Забайкалье 38-летняя женщина едва не лишилась огромной суммы, которую получила за погибшего на СВО сына. Спасло ее простое стечение обстоятельств - в гости зашла подруга. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Сыну положена награда»

Началось все с того, что сибирячке позвонили якобы из военкомата. Сказали, что сыну положена посмертная награда и нужно быстро оформить документы. Для этого попросили скинуть в мессенджер фото паспорта и СНИЛС. Она отправила.

- Сразу после этого раздался второй звонок - уже от «ФСБ». Незнакомцы заявили, что ее личный кабинет на Госуслугах взломали, и теперь ей грозит уголовное дело. Женщину запугали так сильно, что она была готова на все. Ей запретили с кем-либо говорить, заставили удалить переписку и требовали полного подчинения, - рассказывают в краевом МВД.

Дальше - по классике. Она пошла в банк и сняла со счета все до копейки - 4 миллиона 200 тысяч рублей. По инструкции мошенников собиралась тайно уехать из Краснокаменска в Читу (это более 500 километров!) и передать деньги.

Вмешался случай

В этот момент к ней домой заглянула подруга. Проходя мимо комнаты, она услышала обрывок странного разговора по телефону. Какой-то мужской голос командовал, а хозяйка сидела бледная и напуганная.

Тогда подруга начала объяснять, что на связи аферисты, нужно срочно ехать в полицию. В отделе женщине спокойно объяснили, как работает схема. Только там она поняла, что чуть не отдала все деньги чужим людям.

Полиция напоминает! Представители военкоматов никогда не просят по телефону фотки документов, СНИЛС или коды из смс. Все вопросы по выплатам и наградам решаются только при личном визите. Если слышите, что близкий говорит по телефону что-то подозрительное - не стесняйтесь вмешаться. Это может спасти его от финансовой катастрофы.

