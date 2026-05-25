Депутат Думы Иркутска Татьяна Марченко поздравила жительницу предместья Рабочее со 100-летием

Депутат Думы города Иркутска по избирательному округу № 22 Татьяна Марченко поздравила жительницу предместья Рабочее Ираиду Могильницкую со 100-летним юбилеем.

Ираида Васильевна родом из Тамбовской области, пережила Великую Отечественную войну подростком, в 1974 года переехала в Иркутск. Более двадцати лет она трудилась металлургом-техником на заводе им. Куйбышева, а уже 50 лет находится на заслуженном отдыхе.

– За плечами Ираиды Васильевны большая и достойная жизнь, наполненная трудом, заботой о близких и любовью к семье, - рассказала татьяна Марченко. - Она счастливая мама двух сыновей, бабушка четверых внуков и прабабушка троих правнуков. Рядом с ней родные и близкие, которые окружают ее вниманием, теплом и заботой. От всей души поздравила Ираиду Васильевну с вековым юбилеем, пожелала крепкого здоровья, душевного тепла, радости в каждом дне и еще многих счастливых лет жизни.

Кроме того, по просьбе жителей Татьяна Марченко организовала рабочую встречу заместителя мэра – председателя комитета по управлению Правобережным округом Елены Тороховой, специалистов администрации города и жителей Рабочего в Каштаковской роще.

– Люди беспокоились о том, что в текущем проекте благоустройства Каштаковской рощи отсутствует система водоотведения, что может привести к подтоплению домов при обильных осадках и таянии снега, – пояснила депутат.

Специалисты мэрии пояснили: общая стоимость работ по благоустройству общественного пространства составляет 41,5 миллиона рублей. В рамках проекта планируется установка современной научной площадки, игровых комплексов, батутов, малых архитектурных форм, обустройство тропинок с зонированием территории, монтаж освещения, высадка деревьев и создание парковки.

– В ходе обсуждения были рассмотрены различные технические решения для предотвращения подтоплений. Участники встречи взяли время для детальной проработки вопроса организации эффективной системы водоотведения, – подытожила Татьяна Марченко.

Планируется провести встречу с подрядчиком и проектировщиками для определения оптимальных вариантов. Для оценки и дальнейшего обсуждения предложенных мер запланирован повторный выезд на место.