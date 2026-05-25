Жителя Забайкалья осудили за то, что он выбросил вещи подруги в мусорку.

Житель Забайкалья познакомился с девушкой в соцсети, месяц переписывался, а когда наконец приехал в гости, все пошло не по плану. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на объединенный пресс-центр судов региона, пара выпила, поссорилась, и обиженный кавалер решил отомстить. Он собрал дорогие подруге вещи и выкинул их в мусорный бак. Ущерб потянул почти на 48 тысяч рублей.

- Мужчина полностью признал вину и вернул 10 тысяч. Суд назначил 400 часов обязательных работ и обязал возместить оставшуюся сумму, - пишут журналисты.

Приговор пока не вступил в силу, а значит, есть время на его обжалование.

