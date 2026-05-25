Игорь Кобзев принял участие в предварительном голосовании

Игорь Кобзев принял участие в процедуре предварительного голосования, по итогам которой «Единая Россия» сформирует списки на выдвижение в Государственную Думу. Секретарь Иркутского регионального отделения партии, губернатор Иркутской области проголосовал в первый же день.

Процедура проходит с 25 по 31 мая в электронной форме на сайте партии.

- Среди наших кандидатов – участники специальной военной операции, включая Героя России Сергея Степанова, врачи, педагоги, ученые, юристы, представители многих других профессий, - отметил Игорь Кобзев. - Есть люди известные, есть – новички. И всем им даются равные возможности рассказать о себе, о своих взглядах на работу депутата, о развитии Иркутской области. Сами жители решат, кто станет кандидатом в депутаты Государственной Думы от «Единой России» и представит наш регион на федеральном уровне, - прокомментировал Игорь Кобзев.

На участие в предварительном голосовании в качестве кандидатов подано 64 заявления от 58 человек (несколько кандидатов баллотируются и по партийному списку, и по одномандатному округу). 105 тысяч человек зарегистрировались в качестве избирателей, из них в первый день проголосовали около 12%.