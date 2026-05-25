Водитель отсудил 150 тысяч рублей за яму на федеральной трассе

Суд Пензы взыскал с дорожников компенсацию за поврежденный автомобиль.

Ленинский районный суд Пензы взыскал с дорожников компенсацию за поврежденный автомобиль. Как сообщает сетевое издание «Столица 58», 1 февраля 2025 года мужчина ехал на «Kia Cerato Forte» по трассе М-5 «Урал» и угодил в выбоину.

- Машина получила механические повреждения, но сам водитель ничего не нарушал. Дорожные знаки и ограждения на злополучном участке отсутствовали, а размеры ямы не соответствовали ГОСТу, - пишут журналисты.

Ответчик спорить с замерами не стал. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и взыскал около 150 тысяч рублей, включая судебные расходы. Апелляция оставила решение в силе.

