В Чите продавца подделок оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Читинская транспортная прокуратура нагрянула с проверкой в один из городских магазинов и нашла товары с логотипом известного бренда. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства, продавец торговал ими без каких-либо документов, подтверждающих право на использование товарного знака.

- Общая стоимость контрафакта превысила 200 тысяч рублей. Всю продукцию изъяли и конфисковали, а на индивидуального предпринимателя составили административный протокол, - пишут журналисты.

Суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

