Психолог объяснила, чем на самом деле оборачивается привычка все успевать

Психолог Анна Старченко рассказала NEWS.ru, что стремление все успевать и быть занятым круглосуточно - прямой путь к выгоранию и депрессии. В современном мире продуктивность часто становится не инструментом, а главным показателем собственной ценности, а отдых кажется слабостью и пустой тратой времени.

- Спросите себя: «Что я должен успеть сегодня, чтобы не ругать себя?» Выберите три главные задачи. Остальное - бонус. Мозг не способен работать с высокой концентрацией без перерывов. Без качественного восстановления падают энергия, память, мотивация, пропадает удовольствие от жизни, - пояснила Старченко. - Особенно опасно, когда человек измеряет самооценку исключительно через достижения. Тогда даже успехи перестают радовать.

Психолог советует завести дневник «недостижений» и каждый вечер записывать не сделанное, а то, что порадовало: вкусный завтрак, разговор с другом, красивый закат. Главные правила баланса просты: планировать не только задачи, но и отдых, отслеживать усталость и делить большие цели на маленькие шаги.

