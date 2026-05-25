Мучился и хромал больше полугода: петух едва не остался без лапы из-за беспечности хозяев

В Иркутской области спасли петуха с распухшей лапой.

В Зиминскую ветклинику принесли петуха с распухшей лапой. Оказалось, прежний хозяин надел на птицу строительную пластиковую стяжку, чтобы пометить. Петух рос, а хомут оставался прежним. Пластик намертво врезался в ткани и перекрыл кровоток. Как сообщили КП-Иркутск в Службе ветеринарии региона, пернатый мучился и сильно хромал больше полугода.

- Новые владельцы вовремя забили тревогу. Ветеринары аккуратно разрезали прочный пластик, чтобы не задеть сухожилия и сосуды, и провели глубокую хирургическую очистку раны. Назначили курс антибиотиков и противовоспалительную терапию, - рассказывают в Службе ветеринарии.

Сейчас петух уверенно идет на поправку, отек спадает, и он снова твердо стоит на ногах. Специалисты напоминают, что для мечения птицы нужно использовать только специальные разъемные кольца, а не то, что попало под руку.

