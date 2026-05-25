В Ангарске раскупили все пятилитровые бутылки с водой

Сибиряки говорят, что из крана бежит вода плохого качества, с неприятным запахом и примесями.

Жители Ангарска столкнулись с неожиданным дефицитом. С прилавков городских магазинов и крупных сетевых супермаркетов исчезла питьевая вода в пятилитровых бутылках. Сибиряки объезжают торговые точки одну за другой, но полки остаются пустыми.

Ситуацией возмущаются в том числе местные блогеры. Кто-то говорит, что якобы из крана бежит вода плохого качества, с неприятным запахом и примесями. У кого-то водоснабжение и вовсе отключили. В итоге спрос на бутилированную воду резко взлетел, и магазины просто не успевают пополнять запасы.

В мае часть жителей города нефтехимиков получила оповещения о том, что в разных районах будет временно отключена горячая вода в связи с испытаниями на сетях и ремонтными работами. До 1 июня возможны перебои, снижение качества или температуры воды.

Власти пока никак не комментировали ситуацию, КП-Иркутск продолжает следить за развитием событий.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что в Забайкалье 38-летняя женщина едва не лишилась огромной суммы, которую получила за погибшего на СВО сына. Спасло ее простое стечение обстоятельств - в гости зашла подруга. Читайте подробности.