Госавтоинспекция нашла 40 нарушений у водителей автобусов в Иркутске за два дня.

В Иркутске с 19 по 20 мая 2026 года прошли массовые проверки водителей общественного транспорта. За два дня автоинспекторы осмотрели 113 автобусов и составили больше сорока административных материалов. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.

- Чаще всего водители нарушали правила маневрирования, не пристегивались и проезжали на красный свет. Наказали и должностных лиц, которые выпустили на линию транспорт с нарушениями, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме открытых рейдов, прошли две скрытые проверки на машинах без опознавательных знаков. Они добавили еще восемь протоколов за несоблюдение ПДД. Госавтоинспекция напомнила, что безопасность пассажиров напрямую зависит от дисциплины водителей. Проверки продолжат.

