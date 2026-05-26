В Приангарье для туристов заработала горячая линия Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области запустило горячую линию в преддверии летнего сезона отпусков. Она будет работать по будням до 7 июня. Звонки бесплатны, консультации анонимны. Обратиться могут как организованные группы туристов, так и самостоятельные путешественники.

Специалисты напомнили об основных правах туристов: на достоверную информацию о правилах въезда, свободу передвижения, безопасность, неотложную медицинскую помощь, возмещение убытков и компенсацию морального вреда при невыполнении условий договора, а также на беспрепятственный доступ к связи.

- С 25 мая по 7 июня специалисты отвечают на вопросы по качеству и безопасности предоставляемых услуг отдыха и туризма, дают рекомендации, что делать в случае наличия претензий к качеству туристического продукта, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

Телефоны горячей линии: 8 (3952) 259-830, 8 (3952) 22-23-88.