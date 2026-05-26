За сутки в трех районах Иркутской области медведи вышли к людям

Полицейские Иркутской области получили четыре сообщения о появлении медведей возле населённых пунктов. Случаи зафиксированы в Братском, Нижнеилимском и Качугском районах.

В посёлке Зяба Братского района медведь повредил четыре улья на приусадебном участке. В деревне Куватка того же района зверь зашёл на участок одного из жителей. В Качугском районе работник предприятия обнаружил медведя возле базы на 115-м километре автодороги «Жигалово - Магистральный». В Нижнеилимском районе у рабочего посёлка Янгель вдоль дороги шла семья из двух взрослых и двух маленьких медведей.

- На места незамедлительно выехали экипажи полиции совместно с представителями службы по охране и использованию животного мира и общества охотников и рыболовов, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Во время патрулирования диких животных не обнаружили. Люди не пострадали. Участковые провели с жителями профилактические беседы о мерах безопасности при встрече с хищником.