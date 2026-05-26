Бесплатное тестирование на ВИЧ проведут в Иркутской области

В Иркутской области в конце мая организуют выездные пункты быстрого тестирования на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С, а также сифилис. Проверить своё здоровье можно бесплатно и без предоставления личных данных.

Передвижная лаборатория будет работать в трёх точках:

- 27 мая с 10:00 до 15:00 на парковке у Центрального рынка Иркутска;

- 30 мая с 12:00 до 14:30 в ангарском Парке 10-летия Ангарска (в рамках празднования Дня города);

- 31 мая с 11:00 до 15:30 в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» на Троицу.

Результат озвучивают устно через 20 минут после взятия анализа. Письменных справок в тест-мобиле не дают.

- Получить консультацию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в Иркутской области и уточнить расписание работы тест-мобилей можно по телефону бесплатной и анонимной горячей линии: 8-800-350-22-99, - сообщает Иркутский областной центр СПИД.