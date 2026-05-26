При поддержке председателя Думы Иркутска Евгения Стекачева наградили педагогов и учеников гимназии № 2 и школы № 55

В школе № 55 чествовали самых ярких, талантливых и амбициозных учеников и педагогов. Фото: Дума Иркутска.

При поддержке председателя Думы Иркутска, депутата по избирательному округу № 28 Евгения Стекачева прошли торжественные церемонии вручения стипендий и премий лучшим ученикам и педагогам в гимназии № 2 и школе № 55.

Так, в гимназии № 2 ежегодную премию вручили самым талантливым ученикам, участникам традиционного конкурса «Учитель-ученик года». За достижения в науке, спорте, литературе и творчестве отметили 29 гимназистов с 1 по 11 класс, а 12 педагогов получили общественное признание.

– Поддерживаю эту традицию с 2009 года, - рассказал Евгений Стекачев. - Стипендии одарённые ребята получают за отличную учёбу и не только. А педагоги – за умение разжечь искру в детях, вдохновить и направить их идеи, мысли и энергию в нужное русло.

В школе № 55 также чествовали самых ярких, талантливых и амбициозных учеников и педагогов. Как отметил Евгений Стекачев, для конкурсантов это не только приятный бонус, но и важный стимул, чтобы развиваться, двигаться дальше и не стоять на месте.

Кроме того, федеральную награду – звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» - вручили учителю английского языка Ирине Парасковой, а благодарность от Министерства образования Иркутской области передали учителю русского языка и литературы Злате Асламовой.