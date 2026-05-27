Всадила нож за просьбу вести себя потише: семейная ссора едва не закончилась трагедией в Бурятии

Жительница Бурятии обиделась на просьбу вести себя потише и ударила сожителя ножом. Фото: СУ СКР по Бурятии.

В Гусиноозерске ночное застолье закончилось покушением на убийство. Как сообщает «Ариг Ус» со ссылкой на СУ СКР Бурятии, пара выпивала, поссорилась, и мужчина отправился спать, потребовав тишины.

- Женщину это задело, она схватила нож и всадила сожителю в туловище. Затем спокойно вернулась к столу и продолжила пить. Лишь спустя несколько часов она обратила внимание на стоны пострадавшего и вызвала скорую. Мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, - пишут журналисты.

Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство. Решается вопрос об аресте подозреваемой.

