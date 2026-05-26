«Выскочила из дома без паспорта и денег»: загадочное исчезновение сибирячки закончилось трагедией

В Иркутской области пропавшая 43-летняя женщина найдена мертвой. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Сибирячка вышла из дома, села в автобус… и больше близкие не видели ее живой. КП-Иркутск стало известно, что в Приангарье завершены поиски 43-летней Марии*. Женщина пропала при загадочных обстоятельствах еще в середине марта 2026 года.

В день исчезновения она планировала поехать в больницу сдавать анализы - в последнее время чувствовала недомогание, - но случайно опоздала на рейс. Тогда она отправилась на работу, вернулась, а спустя буквально 15 минут выбежала из квартиры, на ходу застегивая пальто. Без паспорта, денег и банковских карт.

На следующий день тревогу забила подруга, которая обратилась в полицию и к волонтерам. Местность прочесали, подняли записи с камер, но поиски результатов не дали - следы женщины оборвались. 25 мая в сети снова появилось ее фото. Красивая, с голубыми глазами. Только подпись гласила: найдена, погибла… Ее тело нашли двумя днями ранее в реке в районе Ангарска. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР региона, случившее не имеет отношение к криминалу.

* имя изменено - Ред.

