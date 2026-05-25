23 летний Иван Балаганский — кандидат в мастера спорта по панкратиону и обладатель первого разряда сразу по пяти видам единоборств: боксу, рукопашному бою, универсальному бою, самбо и грэпплингу. Осенью 2025 года спортсмен из Иркутска по прозвищу «Балаган» одержал первую громкую победу. В первом турнире по кулачным боям в Восточной Сибири он нанёс финальный удар противнику из Красноярска на первой минуте второго раунда. Сегодня на счету Ивана две победы и одно поражение. Теперь в планах — реванш, который состоится 13 июня.
О том, какие трудности превратили хулигана в спортсмена, — в материале КП Иркутск.
Иван родился и вырос в Братске. Спорт в семье Балаганских — это традиция. Отец занимался боксом для себя, а дедушка — мастер спорта по боксу. Именно дед стал первым наставником будущего бойца. Сегодня ему 78 лет, и он главный болельщик Ивана. Если не может приехать на бой лично, смотрит трансляцию в прямом эфире.
— Дедушка показывал мне бои легенд бокса, дарил диски с записями боёв. Я смотрел и повторял за ними, — вспоминает Иван. — Дед всегда говорил: «Бить надо уметь». Он со мной постоянно занимался, ждал с уроков, чтобы тренировать. Бабушка, учитель английского, следила за учёбой. Дисциплина была железная.
Дома у семьи был мешок, который заменял боксёрскую грушу, и перчатки. Во дворе в качестве спортивных снарядов — турник и брусья. Увы, не только спорт закалял характер. В 8 лет Иван пережил серьёзное испытание: его мама попала в страшное ДТП, врачи говорили, что она никогда не сможет ходить.
— Мама с дедом поехали на машине из Братска в Иркутск перед переездом. Дед был пристёгнут, а мама лежала и спала на заднем сиденье. На трассе столкнулись. Дед уцелел, а у мамы — перелом позвоночника и открытый перелом ключицы. Около года она была в больницах, а я жил у бабушки с дедушкой. На тот момент родители уже давно были в разводе. Врачи поставили маме инвалидность, но она говорила: «У меня сын, я должна встать ради него». И встала. Через полтора года она уже вела уроки в школе, — рассказывает Иван.
В Иркутске Иван попал в секцию рукопашного боя. Тренер оказался человеком старой закалки — строгим и требовательным. Он не только учил боевым навыкам, но и воспитывал характер.
— Тренер меня перевоспитал, направил в нужное русло, — признаётся спортсмен.
Спустя пять лет тренировок семье стало не по карману оплачивать занятия — и парень перешёл в бесплатную секцию самбо. Позже начал заниматься боксом и смешанными единоборствами. В 15 лет Иван получил травму шеи на тренировке. Чтобы назначить лечение, подростку провели МРТ, но после обследования семью ошарашили: в голове Ивана якобы нашли новообразование. Любые удары и травмы были смертельно опасны, потому спорт запретили.
— Я потерялся, пропал, — вспоминает Иван. — Не понимал, зачем живу, чем буду заниматься. Вместо тренировок стал проводить время на улице: дрался, попробовал алкоголь и даже впервые украл. Однажды с друзьями избили одного сверстника, а затем его старшего брата, который пришёл его защищать. Меня перевели на домашнее обучение. Учителя даже советовали маме сдать меня в детдом, так как я никогда не исправлюсь.
Спустя год подросток прошёл повторное обследование — и опухоль не нашли.
— Скорее всего, врачи ошиблись. Уже на следующий день я вернулся на тренировки.
После школы Иван поступил в колледж на специальность «земельные и имущественные отношения», затем получил второе образование в университете по профилю «организация инвестиционной строительной деятельности». Но по специальности не работал ни дня — душа всегда лежала к спорту.
«Это было больше для галочки», — признаётся Иван.
Студент работал детским и взрослым тренером, трудился на стройке, подрабатывал в ночном клубе. В заведении проходили отборочные бои для отбора спортсменов.
— В тот день я отработал смену и решил: «Пойду, попробую». Победил. Так и начался мой путь в боях.
Сибиряка признали «Открытием 2025 года» PRIME FL.
Одно из главных спортивных событий для Ивана Балаганского в этом году — турнир по кулачным боям в Иркутске. 13 июня во Дворце спорта «Труд» спортсмен встретится с бойцом из Казахстана Сериком Сармухамедом. В начале года «Балаган» уступил Серику на ринге во время турнира в Ташкенте. Теперь ожидается бой реванш.
— Он позволил себе неуважительное поведение в мой адрес. Теперь это личный конфликт.
Это не единственный реванш турнира: на голых кулаках сразятся Барс из Сибири Тимурлан Пирматов и непобеждённый десантник Филипп Косырев. Их первый бой завершился раздельным решением судей победой Филиппа и оставил после себя множество споров. Также в октагоне окажутся: Сергей «Тату Горилла» Хрисанов, Гариг «Варанц» Мартиросян, Арсен «Снежный Человек» Согомонян, Александр Капинус, Святослав «Адидас» Степанов, Георгий «Берёза» Берёзкин и другие любимцы публики.