Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Видео: ИА Виаком. Момент падения попал на видео (18+). Слабонервным не смотреть.

Последняя поездка

В минувшее воскресенье, 24 мая, погода наконец-то сменила гнев на милость - после снегопада и пронизывающего ветра выглянуло солнце. Компания подруг из Усолья-Сибирского решила не сидеть дома. Выбор пал на Белые скалы в селе Халмушино - дорога занимает всего полчаса, а виды открываются такие, что захватывает дух.

Среди отдыхающих была и 24-летняя Яна* - студентка выпускного курса иркутского университета. Она обожала путешествия, скорость, экстрим. Не боялась высоты. В тот день, как и многие, хотела пополнить свою страницу в соцсетях эффектными снимками.

Яна забралась на скальный выступ. Подруга навела камеру. Сделала несколько фото. А потом случилось то, чего никто не ждал.

При спуске грунт под ногами девушки внезапно осыпался. Точка опоры исчезла в секунду. Дальше камера фиксирует ужасное: студентка летит с высоты около ста метров. Удар о камень. Еще один. Тело переворачивается. Снова удар

Подруги были в шоке. Бригада скорой успела забрать Яну живой - она еще дышала. Но многочисленные травмы, полученные при падении, оказались несовместимы с жизнью. Сердце остановилось в машине по дороге в больницу.

«Ушла из жизни моя девочка…»

- Вчера, 24 мая 2026 года, ушла из жизни моя девочка. Моя хорошая... - написала в соцсетях родственница погибшей. На фотографии - голубоглазая улыбчивая девушка, которая строила планы на будущее и совсем недавно вернулась из зарубежной поездки.

Следственный отдел по Усолью-Сибирскому уже проводит проверку по ч.1 ст.109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности». Предстоит разобраться, кто отвечал за безопасность на территории памятника природы.

Прощание с Яной состоится 27 мая. Друзей и близких ждут в 15:00 в ритуальном зале на улице Менделеева в ее родном городе.

Напомним, летом 2024 года аналогичный случай произошел в Братске. Тогда 18-летняя девушка поднялась с друзьями на мыс Бык, земля ушла из-под ног - и она рухнула вниз с 30-метровой высоты. Девушка погибла на месте.

* имя изменено - Ред.

