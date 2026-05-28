Дело о взятках на 88 миллионов рублей в РЖД ушло в суд в Иркутской области

В Иркутской области завершили расследование уголовных дел о масштабном взяточничестве на железной дороге. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области завершили расследование уголовных дел о масштабном взяточничестве на железной дороге. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР региона и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, перед судом предстанут трое руководителей подразделений РЖД.

- С 2021 по 2024 год они брали деньги от директора транспортной компании за быстрое и беспрепятственное обслуживание вагонов и приоритетное предоставление перевозок. Общая сумма взяток превысила 88 миллионов рублей, еще более 10 миллионов фигуранты передали другим должностным лицам для решения возникающих проблем, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Группа действовала слаженно и с соблюдением конспирации. Участники использовали кодовые имена и псевдонимы, избегали упоминания настоящих фамилий, что позволяло долго оставаться незамеченными. Преступную схему раскрыли сотрудники УФСБ в мае 2024 года.

Объем уголовных дел составил почти 300 томов, следователи провели 550 следственных действий. На имущество обвиняемых наложили арест на 32 миллиона рублей. Все четверо в ближайшее время сядут на скамью подсудимых, дела направили в Ленинский районный суд Иркутска. Взяткодатель от ответственности освобожден в связи с деятельным раскаянием.