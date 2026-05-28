Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 1 июня 2026 года вводится из-за празднования Дня защиты детей. Ограничения будут действовать не только в областном центре, но и по всей области. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

- Запрет действует в розничных магазинах с восьми утра до одиннадцати вечера и касается всего алкоголя, включая пиво и пивные напитки. Исключение сделали только для кафе и ресторанов, где спиртное продают как часть услуг общественного питания, - уточнили в правительстве.

Если кто-то из продавцов решит нарушить правило, штраф для должностных лиц составит от 20 до 40 тысяч рублей, для организаций - от 100 до 300 тысяч. Сообщить о фактах незаконной продажи алкоголя можно по телефонам горячей линии, вся информация сразу уйдет в контролирующие органы. Вот почему вводят запрет на продажу алкоголя в Иркутске 1 июня 2026.

Телефоны горячей линии: 8-3952-34-25-48 или 8-950-072-30-50.