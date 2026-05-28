НовостиПроисшествия28 мая 2026 4:39

В Братске компания выпускников избила мужчину

Ольга БУРДУКОВСКАЯ
26 мая на улице Мира за драмтеатром в Братске компания молодых людей с ленточками выпускников напала на мужчину. В сети появилось видео, на котором видно, как группа подростков избивает мужчину.

Как рассказали очевидцы, зачинщицей драки была девушка в очках и белых штанах — именно она первой набросилась на потерпевшего, после чего к ней присоединились остальные. Подростки вели себя агрессивно.

Полиция и прокуратура проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и участники конфликта.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщили в прокуратуре Иркутской области.