В Иркутске полицейские спасли преподавателя вуза от потери 8 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области вместе с коллегами из МУ МВД «Иркутское» и службой безопасности банка предотвратили крупное мошенничество. Пожилая преподаватель одного из вузов пришла в отделение, чтобы обналичить 8 миллионов рублей. Работники финансовой организации заподозрили неладное и попытались отговорить клиентку, но та настаивала - сказала, что деньги нужны на ремонт квартиры.

Полицейские срочно выехали в банк.

Пенсионерка объяснила им, что уже несколько дней общается с неизвестными.

Сначала ей позвонили якобы из домофонной службы, попросили продиктовать код из смс

— она выполнила. Затем пришло сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах». После этого в дело вступили лжесотрудник

Росфинмониторинга, он сказал, что от имени женщины оформлена доверенность на гражданина недружественной страны и лжесотрудник ФСБ, который посоветовал обналичить все сбережения для их сохранности.

Оперуполномоченные провели разъяснительную беседу. Благодаря совместной работе банка и полиции преподаватель не потеряла свои деньги.

-Полицейские получили сигнал от банка и незамедлительно выехали на место.

Женщина находилась под влиянием злоумышленников несколько дней, но благодаря своевременному вмешательству её сбережения удалось сохранить, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.