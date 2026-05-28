В Иркутске полицейские спасли преподавателя вуза от потери 8 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области вместе с коллегами из МУ МВД «Иркутское» и службой безопасности банка предотвратили крупное мошенничество. Пожилая преподаватель одного из вузов пришла в отделение, чтобы обналичить 8 миллионов рублей. Работники финансовой организации заподозрили неладное и попытались отговорить клиентку, но та настаивала - сказала, что деньги нужны на ремонт квартиры.
Полицейские срочно выехали в банк.
Пенсионерка объяснила им, что уже несколько дней общается с неизвестными.
Сначала ей позвонили якобы из домофонной службы, попросили продиктовать код из смс
— она выполнила. Затем пришло сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах». После этого в дело вступили лжесотрудник
Росфинмониторинга, он сказал, что от имени женщины оформлена доверенность на гражданина недружественной страны и лжесотрудник ФСБ, который посоветовал обналичить все сбережения для их сохранности.
Оперуполномоченные провели разъяснительную беседу. Благодаря совместной работе банка и полиции преподаватель не потеряла свои деньги.
-Полицейские получили сигнал от банка и незамедлительно выехали на место.
Женщина находилась под влиянием злоумышленников несколько дней, но благодаря своевременному вмешательству её сбережения удалось сохранить, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.