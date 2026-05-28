В иркутском аэропорту изъяли 5 кг орхидей из Таиланда

62-летняя пассажирка везла 5 кг растений без фитосанитарного сертификата.

В иркутском аэропорту таможенники пресекли ввоз более 5 килограммов орхидей. Жительница Саянска, вернувшаяся из Бангкока, пыталась провезти в дорожной сумке 18 разновидностей декоративных растений - с корнями, грунтом, упакованных в полиэтилен. Пассажирка утверждала, что везла цветы для личной коллекции, и не знала о запретах на ввоз подкарантинной продукции.

Экспортного фитосанитарного сертификата у женщины не оказалось. В отношении неё вынесли штраф по статье о нарушении запретов и ограничений. Орхидеи изъяли и передали перевозчику для отправки обратным рейсом в Таиланд.

- Орхидеи относятся к подкарантинной продукции, потенциально могут быть источником вредителей и подпадают под запреты при ввозе в Россию, - сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.