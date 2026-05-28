Дмитрий Мезенцев стал почётным гражданином Иркутска

Дума Иркутска присвоила звание «Почётный гражданин города Иркутска» Дмитрию Федоровичу Мезенцеву. Ходатайство внесла группа депутатов по инициативе председателя Евгения Стекачёва.

Сейчас Мезенцев является полномочным представителем президента в Конституционном суде РФ. С 2009 по 2012 год он был губернатором Иркутской области. В годы его руководства в Иркутске появились 130-й квартал, Академический мост, Ледовый дворец, водно-спортивный комплекс «Солнечный», Дворец спорта «Юность», началось строительство новой библиотеки имени Молчанова-Сибирского. Также были отреставрированы храмы Знамения, Спасский и Крестовоздвиженский, Дом-музей декабриста Трубецкого и парк при усадьбе Сукачёва.

- Дмитрий Федорович способствовал повышению авторитета и инвестиционной привлекательности города, - отметили в думе Иркутска.