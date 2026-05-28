Саянские хирурги спасли ногу мужчине с размозжённой голенью. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Врачи Саянской городской больницы совершили настоящий подвиг, сохранив 32-летнему мужчине ногу. Пациент поступил в медучреждение с тяжелейшим ранением голени, которое сопровождалось массивной кровопотерей и шоком. Вся передняя поверхность его ноги представляла собой выходное отверстие с осколочными переломами берцовых костей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Уникальность операции в том, что её провели на месте. Транспортировка в Иркутск неминуемо привела бы к гибели тканей и ампутации. Дежурная бригада приняла решение о немедленном вмешательстве.

«Несмотря на крайнюю степень тяжести травмы, угрожавшую ампутацией конечности, дежурной бригадой было принято решение о проведении экстренного оперативного вмешательства», — рассказал заместитель главврача Кирилл Рудых.

Хирурги провели репозицию костных отломков и зафиксировали голень специальным аппаратом. Сейчас состояние пациента удовлетворительное, его готовят к выписке домой.