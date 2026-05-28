В Верхоленске после реставрации освятили величественный Воскресенский собор. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В селе Верхоленск Качугского района произошло историческое событие. Здесь после масштабной реконструкции, длившейся несколько лет, полностью обновлен и готов к приему прихожан Собор Воскресения Христова. Уникальный храм, построенный в начале XX века, вновь обрел свое былое величие, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Выездная комиссия, в которую вошли эксперты по охране памятников и священнослужители, приняла итоговые работы.

«С 2020-го мы начали его капитальный ремонт и реставрацию. Проведена огромная работа. Первую часть проекта реализовали в 2024 году – было произведено усиление фундамента, стен... Сейчас приняты окончательные итоги этой работы», — отметил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Приангарья Руслан Дячук.

Реставраторам пришлось решать сложнейшие задачи: здание имело аварийное состояние с лопнувшими стенами и деформированными фасадами. По историческим лекалам, найденным в Нижнем Новгороде, была заново возведена колокольня, которую не успели построить в 1902 году. Теперь обновленный собор стал еще больше, чем был, и снова притягивает паломников со всей России.