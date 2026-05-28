350 тысяч автопутешественников ждут этим летом в Иркутской области.

В ближайшие дни по всей России официально стартует летний туристический сезон, и Иркутская область готова к наплыву гостей. В этом году регион делает особую ставку на автопутешествия — самый быстрорастущий тренд внутреннего туризма.

Прошлым летом по дорогам Приангарья колесили порядка 300 тысяч туристов. В 2026 году, по прогнозам, это число вырастет до 350 тысяч человек. Эта динамика соответствует общероссийской тенденции: по данным Росстата, число турпоездок по стране за первые месяцы года уже увеличилось на 2,6% в сравнении с 2025-м.

«Иркутская область входит в летний туристический сезон с новым подходом к информированию. Мы видим растущий спрос на самостоятельные путешествия на автомобилях. Наша задача — сделать так, чтобы каждый автотурист чувствовал себя комфортно и безопасно», — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Николаева.

Для удобства путешественников на портале путешествуем.рф размещены три готовых маршрута, а на региональном сайте travel-baikal.info доступно более 80 направлений — от пикниковых зон до петроглифов и промышленных объектов.