Владельцев складов наказали за неверное хранение древесины в Чунском районе. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области Тайшетская транспортная прокуратура провела проверку и выявила серьезные нарушения в хранении лесоматериалов, сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как выяснилось, собственники складов в Чунском районе игнорировали требования Федерального закона «О карантине растений», не обеспечивая надлежащие условия для хранения древесины, которая является подкарантинной продукцией.

По итогам проверки прокурор внес представления владельцам складов. Нарушения были оперативно устранены, а виновные должностные лица понесли дисциплинарную ответственность. Кроме того, по инициативе надзорного ведомства, за несоблюдение правил хранения виновные привлечены к административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции». Общая сумма назначенных штрафов составила 11 тысяч рублей.