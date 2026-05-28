Иркутский техникум увековечит подвиг выпускников-героев СВО. Фото: ИТАМ.

В Иркутском техникуме авиастроения и материалообработки (ИТАМ) кипит работа: здесь создают «Аллею Памяти и Доблести: Герои СВО среди нас». Это не просто высадка деревьев, а масштабный проект, который станет центром патриотического воспитания для студентов и жителей города. Открытие мемориального пространства запланировано на июнь.

Идея, которую поддержали 100% студентов, заключается в том, чтобы увековечить память выпускников техникума, выполняющих свой воинский долг в зоне специальной военной операции. В учебных мастерских уже изготавливают символический арт-объект из металла, который станет центром композиции.

«Мы высадим аллею из 50 саженцев рябины в честь наших выпускников — участников и ветеранов СВО. <...> Мы гордимся своими выпускниками, которые мужественно выполняют боевые задачи в зоне военной операции, и этот проект — дань уважения их доблести и силе духа», — поделилась директор ИТАМ Валентина Зяблова.

Техникум поддерживает тесную связь с выпускниками, находящимися на передовой. Среди них — ветеран боевых действий в Сирии и СВО Сергей Брутчиков (выпуск 2006 года), а также Владимир Дмитриев (2015 год выпуска) и Антон Нижегородцев (2017 год выпуска), которые служат в поисковом отряде «Байкал» — ресурсном центре патриотического воспитания техникума.

