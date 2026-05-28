Более 400 многодетных семей получили право на единое пособие в Иркутской области.

В Иркутской области произошло важное событие для многодетных семей. Региональное Отделение Социального фонда России пересмотрело решения по единому пособию для более чем 400 семей, которые ранее получили отказ из-за незначительного превышения среднедушевого дохода. Теперь, благодаря изменениям в федеральном законодательстве, семьи, чей доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, смогут сохранить право на выплату.

С 22 мая 2026 года, после вступления в силу новых норм, семьи, которые с января до этого времени обращались за продлением выплаты, но получили отказ, теперь могут рассчитывать на положительное решение. Единое пособие будет назначено с даты подачи заявления и составит 50% от прожиточного минимума в регионе. В Иркутской области в 2026 году прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 17 770 рублей для южных территорий и 24 411 рублей для северных. Соответственно, пособие будет составлять 9 103,5 рубля для южных районов и 11 839,5 рубля для северных.

Отделение Социального фонда России по Иркутской области автоматически пересмотрело ранее принятые решения, и родителям не нужно повторно обращаться за пособием. Уведомления о назначении выплаты уже направлены в личные кабинеты на портале Госуслуг.

«Заявление на продление выплаты нужно подать в последний месяц получения пособия либо в течение трех месяцев после окончания выплатного периода. Если многодетная семья оформляет единое пособие впервые или пропустила срок продления, то пособие назначат по общим правилам», — сообщил управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.

ВАЖНО

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в единый контакт-центр по номеру 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).