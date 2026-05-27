На рынке появилась свежая клубника. В этом сезоне главные поставщики в Иркутск - Киргизия и Китай. Сезон только стартовал, а за ароматным десертом уже выстраиваются очереди! Но как выбрать и какую купить клубнику в Иркутске летом 2026? Выясняла корреспондент «Комсомолки».

Цены на клубнику в Иркутске 2026

Прогуливаюсь между торговыми рядами. На первый взгляд, выбора немного. Но спустя несколько минут поисков выруливаю к заветным прилавкам с кричащими наклейками: «Клубника просто ОГОНЬ».

Увы, попробовать сама не могу: я из тех «счастливчиков», у кого аллергия именно на эту ягоду. Поэтому расспрашиваю покупателей и продавцов, чем же отличается киргизская клубника от китайской.

Киргизская стоит 600-700 рублей за килограмм. Примерно столько же просили и в мае прошлого года. Ягода есть и в небольших контейнерах, и в деревянных ящиках.

Китайская дороже - 1000-1100 рублей за килограмм, но можно торговаться.

- Если берёте ящик, могу сделать скидку - рублей 100, - говорит продавец в одном из уличных рядов.

Отдельная позиция - белая клубника. Её привозят только из Китая. Продаётся маленькими контейнерами по 300-400 рублей за 200-250 граммов. На нашем рынке она появилась в прошлом году, но настоящий интерес вызвала именно в этом сезоне.

- Стоят, смотрят, фотографируют. Потом берут одну - на пробу, - рассказывают продавцы.

Самый бюджетный вариант - маленький пластиковый контейнер (200–250 граммов) красной клубники. Такой можно найти за 200-300 рублей. Обычно это киргизская ягода в небрендированной упаковке.

- Берут на один раз, детям или на пирог, - поясняет женщина за прилавком.

Клубника в Иркутске 2026: какую выбрать

С ценой разобрались, а что на вкус? Мнения покупателей разнятся.

- Я беру киргизскую: ароматная, как с грядки. Китайская - красивая, но на вкус иногда как пластмассовая. А та хоть иногда попадается водянистая, но зато аромат на всю кухню, - говорит иркутянка Светлана.

- А мне главное, чтобы сладко было. Киргизская в этом году кислая попадалась. А китайская - бомба. Плотная, сладкая, красивая. Вчера взял контейнер за 300 рублей, съел за вечер. Сегодня пришёл за добавкой, - рассказал КП-Иркутск другой покупатель.

Белую клубнику пока покупают редко. Девушка, взявшая один контейнер, сказала:

- Интересно попробовать. Раньше такую только в интернете видела. Говорят, по вкусу и аромату похожа на ананас. Если понравится, куплю ещё.

Помимо точек на Центральном рынке, в Иркутске торгуют и частники - с машин в разных районах города, а также с доставкой. Один из продавцов рассказал: за свежую киргизскую клубнику, деревянный ящик весом 1,9-2,1 кг, цена - от 1300 до 1400 рублей. Доставка по Иркутску - 300 рублей, в удалённые районы цену обсуждают отдельно.

Ну и, конечно, многие ждут байкальскую клубнику, которая обычно появляется на прилавках ближе к июлю.

А еще есть возможность собрать спелую ягоду своими руками. Для этого ежегодно открыты два питомника - один в поселке Новолисиха вблизи Иркутска, второй - в деревне Малиновка Черемховского района. Однако пока на клубничную "охоту" выходить рано, обычно сбор идет в течение июля. Поэтому и начало сезона, и цены станут известны позже.

КОНКРЕТНО

Как выбрать клубнику в Иркутске в 2026 году: советы продавцов

- Смотрите на дно контейнера, - советуют на рынке. - Если есть розовая жидкость или сок, значит, ягода уже помята и потекла. Такую брать не надо. А еще клубника должна быть ароматной. Даже если она красивая и крупная, но не благоухает, значит, по вкусу окажется «пластмассой».