Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2026 11:01

Мамаканская ГЭС увеличивает генерацию для северо-восточных районов Иркутской области

Завершен первый этап технического перевооружения
Надежда ИВАНОВА
Начало работ по замене следующего гидроагрегата запланировано на осень текущего года.

Начало работ по замене следующего гидроагрегата запланировано на осень текущего года.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Мамаканская гидроэлектростанция завершила первый этап проекта технического перевооружения – новый гидроагрегат выведен на проектную мощность 28 МВт. Это позволит удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах.

Масштаб работы по поручению главы региона Игоря Кобзева оценил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

– Модернизации Мамаканской ГЭС – это знаковое событие для северо-востока Иркутской области, - отметил Роман Колесов. - Увеличение мощности нового гидроагрегата до 28 МВт и последующее обновление оставшихся трех агрегатов даст порядка 30% прироста в энергосистему, напрямую укрепляя энергобезопасность Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов. Отрадно, что с этой задачей в условиях вечной мерзлоты справилась отечественная промышленность.

Помимо замены гидротурбины и генератора, полностью обновлены инженерные системы, в том числе автоматическое управление.

– Первый гидроагрегат в строю, но впереди еще много работы, – подчеркнул директор «Мамаканской ГЭС» Дмитрий Гришак. - Мы на деле убедились, что наши специалисты и партнеры готовы к вызовам северной логистики, и к сложнейшим инженерным задачам. Опыт есть, технологии отработаны, поэтому мы сохраним набранный темп – последовательно обновим три оставшиеся машины и в срок – к 2030 году – доведем общую мощность ГЭС до 112 МВт.

Реализация проекта техперевооружения ГЭС напрямую связана с развитием Бодайбинского промышленного узла. Начало работ по замене следующего гидроагрегата запланировано на осень текущего года.