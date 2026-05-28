Мамаканская ГЭС увеличивает генерацию для северо-восточных районов Иркутской области

Мамаканская гидроэлектростанция завершила первый этап проекта технического перевооружения – новый гидроагрегат выведен на проектную мощность 28 МВт. Это позволит удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах.

Масштаб работы по поручению главы региона Игоря Кобзева оценил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

– Модернизации Мамаканской ГЭС – это знаковое событие для северо-востока Иркутской области, - отметил Роман Колесов. - Увеличение мощности нового гидроагрегата до 28 МВт и последующее обновление оставшихся трех агрегатов даст порядка 30% прироста в энергосистему, напрямую укрепляя энергобезопасность Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов. Отрадно, что с этой задачей в условиях вечной мерзлоты справилась отечественная промышленность.

Помимо замены гидротурбины и генератора, полностью обновлены инженерные системы, в том числе автоматическое управление.

– Первый гидроагрегат в строю, но впереди еще много работы, – подчеркнул директор «Мамаканской ГЭС» Дмитрий Гришак. - Мы на деле убедились, что наши специалисты и партнеры готовы к вызовам северной логистики, и к сложнейшим инженерным задачам. Опыт есть, технологии отработаны, поэтому мы сохраним набранный темп – последовательно обновим три оставшиеся машины и в срок – к 2030 году – доведем общую мощность ГЭС до 112 МВт.

Реализация проекта техперевооружения ГЭС напрямую связана с развитием Бодайбинского промышленного узла. Начало работ по замене следующего гидроагрегата запланировано на осень текущего года.