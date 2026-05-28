Депутаты Заксобрания оценили состояние коммунальных объектов в территориях Иркутской области

В Нижнеудинске парламентарии осмотрели водозаборное сооружение на левом берегу реки Уда. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области в рамках рабочей поездки, посвященной подготовке к предстоящему отопительному сезону, оценили состояние коммунальной инфраструктуры в нескольких муниципалитетах региона. Участие в поездке под руководством председателя регионального парламента Александра Ведерникова приняли вице-спикер Виталий Перетолчин, депутаты ЗС Александр Лаутин, Тимур Сагдеев, Елена Крыжановская, Дмитрий Мясников, Виктор Побойкин. К работе также присоединился заместитель председателя правительства Приангарья Александр Суханов.

В Нижнеудинске парламентарии осмотрели водозаборное сооружение на левом берегу реки Уда, котельную «Западная» (ВРК-1), в Заларинском муниципальном округе – станцию по водоснабжению в микрорайоне Солерудник поселка Тыреть, в поселке Залари – котельную «Райпотребсоюз». Также делегация побывала в Черемховском районе, где ознакомилась с работой котельной поселка Михайловка.

В большинстве объектов проблемы схожи: нужны капитальный ремонт и модернизация оборудования, имеются долги по компенсации выпадающих.

Александр Ведерников также провел рабочую встречу с мэром Нижнеудинского района Анатолием Крупеневым, спикером районной думы Ольгой Конушкиной, представителями органов местного самоуправления территории. Анатолий Крупенев обозначил самые актуальные вопросы: нужны средства на замену оборудования в котельных. Александр Ведерников в качестве одного из ключевых решений обозначил заключение концессионных соглашений. Однако для того, чтобы привлечь бизнес, нужно создать выгодные и прозрачные условия.