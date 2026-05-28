В Заксобрании Иркутской области собирают “Коробку храбрости”

Александр Ведерников призвал всех неравнодушных присоединиться к акции. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Всероссийская благотворительная акция «Коробка храбрости» проходит в Иркутской области. Для детей, проходящих длительное лечение, собирают игрушки, паззлы, головоломки - в общем все, что поможет им скрасить досуг в больничных стенах. Мероприятие приурочено к Дню защиты детей и проводится ежегодно. К инициативе присоединились и депутаты Законодательного Собрания Приангарья.

- Ребятишки храбро и стойко борются с трудными заболеваниями, поэтому глоток радости для хорошего настроения, формирования собственного иммунитета им нужен как никогда, - отметил председатель Заксобрания Александр Ведерников. - Этот маленький жест милосердия – огромная поддержка детей, которые так нуждаются в вере в чудо. Радость, улыбки, счастье в глазах ребят – наш вклад в их выздоровление.

Александр Ведерников призвал всех неравнодушных присоединиться к сбору “Коробок храбрости”. Пункты сбора расположены в здании Заксобрания и правительства, в администрациях муниципальных образований, торговых центрах, домах культуры, библиотеках и других местах. Всего в Иркутской области организовано 84 таких пункта. Принять участие в акции могут все желающие, однако нужно учесть рекомендации: подарки должны быть новыми и следует исключить мягкие игрушки.