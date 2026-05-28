Центр физической реабилитации и адаптивного спорта открылся в Иркутске 28 мая

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Иркутске на базе ДОСААФ 28 мая открылся демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. Он будет продвигать инновационные виды спорта и привлекать к занятиям сибиряков с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
- Сотрудники центра будут вести информационно-просветительскую деятельность, проводить мастер-классы, презентации, конкурсы, заниматься вопросами спортивно-функциональной классификации спортсменов и другое, - сообщают правительство региона.
Центр оснащен площадкой для игровых видов спорта с фиджитал-оборудованием и лекционным залом. Здесь также планируется работа по социализации ветеранов специальной военной операции через занятия спортом и физкультурой.
Напомним, что выходные 6 и 7 июня столица Приангарья будет отмечать 365-летие с момента основания. В городе выступят звезды российской эстрады, пройдут концерты местных творческих коллективов, парад близнецов и многое другое – программа тут.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?
Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
МАХ/Telegram: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш канал в МАХ, группы ВК и Одноклассниках
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал