Бастрыкин взял на контроль дело о нападении подростков на прохожих в Братске.

В Иркутскую область поступило поручение от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Поводом для этого стала публикация о драке с участием компании подростков в Братске.

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлено, как группа выпускников, скорее всего, нетрезвых, нападает на прохожих. По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ — «Хулиганство, совершённое группой лиц».

В соответствии с поручением председателя СК России, и. о. руководителя следственного управления по Иркутской области Виктору Семёнову необходимо представить подробный доклад о ходе расследования данного уголовного дела и установленных обстоятельствах.

